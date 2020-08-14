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Aktüel

Adana'da dolandırıcılık zanlısı "sahte polislere" 10'ar yıla kadar hapis istemi

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:00:04 -
Adana'da dolandırıcılık zanlısı "sahte polislere" 10'ar yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da, kendisini polis olarak tanıtarak bir kişiyi 39 bin 800 lira dolandırdığı iddia edilen biri tutuklu iki zanlı hakkında, 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuklu Ö.I. ve tutuksuz D.Ş. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler için "Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelilerin N.D'yi telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları, terör örgütü adına işlem yaptığı bahanesiyle mağdurdan para istedikleri, böylece bu durumdan kurtulabileceğini anlattıkları belirtildi.

Şüphelilerin, mağdur N.D. ile iki hesaba 39 bin 800 lira yatırıldıktan sonra iletişimi kestiği aktarılan iddianamede, Ö.I. ve D.Ş'nin dolandırıcılık suçundan cezalandırılmaları istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen Ö.I. ve D.Ş. ise suçlamaları kabul etmedi.

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