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Adana'da doğalgaz ve petrol arama çalışmaları başladı! Tam 4 ay sürecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Adana’nın Karataş ilçesinin güneyinde açılacak Kuzupınarı-1 kuyusunda petrol arama çalışmalarına başlandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:19
Adana'da doğalgaz ve petrol arama çalışmaları başladı! Tam 4 ay sürecek

Adana’nın Karataş ilçesi açıklarında açılacak Kuzupınarı-1 kuyusunda petrol ve doğalgaz arama çalışmaları 4 ay sürecek.

Adana'nın Karataş ilçesinin yaklaşık 15 kilometre açıklarına demirleyen Rowan Norway platformu, petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için ilk sondajı vuracak.

Önümüzdeki günlerde ilk sondaj yapılacak

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında onaylanan talep doğrultusunda önce Mersin’in yaklaşık 30 kilometre açıklarındaki Kuzey Erdemli-1 kuyusunda petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yapan Rowan şirketine aite ‘Rowan Norway’ platformu, geçtiğimiz günlerde römorkörler yardımıyla Karataş’ın yaklaşık 15 kilometre açığına çekildi. Platformun önümüzdeki günlerde ilk sondajı vurması bekleniyor.

278 milyon lira değerindeki proje kapsamında Karataş’ın güneyinde açılacak Kuzupınarı-1 kuyusunda 90 metre su derinliğine sahip lokasyonda petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri 4 bin 100 metre derinlikte gerçekleştirilecek.

4 ay sürecek

Karataş’taki kuyuda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının 4 ay süreceği bildirdi.

Karataş Limanı’nda balıkçılık yapan Cengiz Kumlu ise petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını desteklediklerini ifade ederek, “Burada petrol varsa ve çıkarıp kullanabileceksek, bizden mutlu kim olabilir? Kendi yakıtımızı kendimiz üreteceğiz ve dışa bağımlı olmayacağız. Hem de kendi vatandaşımıza daha ucuza yakıt sağlayabileceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:19
  1. Mersin
  2. Adana
  3. Karataş ilçesi
  4. Akdeniz
  5. Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları
  6. sondaj kuyusu

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  • YAŞARYAŞAR1 sa önce
    CHP liler duymasın. Üstün beton ile kapattırırlar.

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