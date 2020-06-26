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Aktüel

Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 00:50:12 -
Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesinde Mehmet T. (23) idaresindeki 01 Y 9212 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü Mehmet T. yaralanırken kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet T, durumunun ağır olduğunun belirlenmesi üzerine Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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