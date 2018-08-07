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Adana'da dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Adana'da yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

07 Ağustos 2018 Salı 08:55
Adana'da dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte bazı şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerinin de destek verdiği operasyon kapsamında bu kişilerin adreslerine şafak vakti baskınlar yaptı.

Evlerde arama yapan polisler, bazı dijital malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan 17 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 08:55
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