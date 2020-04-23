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Aktüel

Adana’da denetim faaliyetleri devam ediyor

Adana’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince 179 iş yeri denetlendi.

2020-04-23 17:53:48 -
Adana’da denetim faaliyetleri devam ediyor

Adana’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince 179 iş yeri denetlendi.


Korona virüs salgınının önlenmesine yönelik tedbirler il genelinde sıkı sıkıya uygulanırken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de iş yerlerini denetlemeye devam ediyor. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde görevlendirilen ekiplerce 179 iş yeri denetlendi.


Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında iş yerlerinde aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı, iş yerlerinin kapanış saatleri ve haksız fiyat artışlarının engellenmesi hususunda alınan kararlara işletme sahiplerinin ne derece uyduğu konusundaki denetimlerin devam edeceğini söyledi.


Vatandaşların mağdur edilmemesi için her türlü önlemin alındığını ifade eden Vali Demirtaş, vatandaşların da alınan kararlara uymasının sürecin en az kayıpla atlatılması için büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

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