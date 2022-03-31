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Gündem Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
Gündem

Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 09:56:00 -
Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu kişiler hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı çıkarmasının ardından ekipler, 7 zanlının adreslerine operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşıyla kırıldı.

Gözaltına alınan 7 zanlı, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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