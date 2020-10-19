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Aktüel Adana'da DEAŞ sanıklarının yargılanmasına devam edildi
Aktüel

Adana'da DEAŞ sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:51:01 -
Adana'da DEAŞ sanıklarının yargılanmasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan tutuklu tanık M.S, yargılandığı mahkemece DEAŞ üyeliği suçundan hüküm aldığını belirterek, şunları ifade etti:

"Adana'da DEAŞ terör örgütü adına Sanayi grubu adı verilen yapı tarafından sohbet düzenleniyordu. Bu toplantılarda kimi zaman dini konular konuşuluyordu. Adana'dan bazı kişiler ailesiyle birlikte DEAŞ terör örgütüne katılmak için Suriye'ye gittiler. Buna ilişkin teşhis ve beyanlarım dosya kapsamında mevcuttur. Bu sohbetlere huzurda bulunan sanıklardan kimler katıldı şu an hatırlamıyorum."

Sanık Y.K. savunmasında, tanık beyanlarını kabul etmediğini dile getirerek, "DEAŞ terör örgütü üyesi değilim. Ben hiçbir toplantıya katılmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Duruşmaya katılan diğer sanıklar da herhangi bir silahlı eyleme veya örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar M.G, A.A. ve U.A'nın yakalama emrinin devamına ve dinlenilmeyen tanıkların diğer celse hazır edilmesine karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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