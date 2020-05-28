Adana’da cuma namazı kılınacak cami ve alanlar

Adana’da 919 cami bahçesi, 14 stadyum, 11 saha, 17 yeşil alan, 10 park, 25 pazar yerinin yanı sıra Merkez Park ve TÜYAP Fuar Alanı’nda cuma namazı kılınacak.

Pandemi sürecinde alınan tedbirlerle ilgili gerçekleştirilmeye başlanan normalleşme planı kapsamında 29 Mayıs’tan itibaren ülke genelinde bulunan camilerde ve uygun alanlarda öğle, ikindi ve cuma namazları yeniden cemaatle kılınmaya başlanacak. Bu doğrultuda Adana’da yapılan çalışmaları değerlendiren Vali Mahmut Demirtaş, il genelinde 15 ilçede planlama yapıldığını ve belirlenen tedbirlere uygun şekilde ibadet edilebilecek camilerin ve alanların belirlendiğini söyledi. Vali Demirtaş, "İlimiz genelinde belirlediğimiz alanlar; 919 cami bahçesi, 14 stadyum, 11 saha, 17 yeşil alan, 10 park, 25 pazar yerinin yanı sıra Merkez Park ve TÜYAP Fuar Alanı’ndan oluşuyor. Ayrıca ilimizin tüm köylerinde de öğle, ikindi ve cuma namazları cemaatle kılınacak” dedi.

Camilerde ibadet ederken tüm vatandaşların; kendilerinin, sevdiklerinin ve etrafındaki insanların sağlığını tehlikeye atmamaları gerektiğini ifade eden Vali Demirtaş “Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan gereken hassasiyeti göstermelerini ve ibadet ederken Bilim Kurulu, ilgili Bakanlıklar ile Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallara riayet etmelerini önemle rica ediyoruz” diye konuştu.

Vali Demirtaş, camilerde cemaatle ibadet ederken alınacak tedbirlerle uyulması gereken bazı kurallar hakkında şu bilgileri verdi:

"Camilerimiz ve mescitlerimizde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak, diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyen vatandaşlarımız için camilerimiz açık tutulacak. Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlarımız ile hastalık belirtileri taşıyan vatandaşlarımız evlerinde kalmaları konusunda kolluk görevlilerimiz ve müftülüklerimiz tarafından uyarılacak ve bilgilendirilecek. Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerimiz her gün düzenli olarak temizlenecek ve buralardaki klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutulmak suretiyle camilerimiz sürekli havalandırılacak. Camilerimizdeki ortak kullanım alanlarının asgari düzeyde tutulması amacıyla abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, vatandaşlarımız abdest gibi ihtiyaçlarını evlerinde veya iş yerlerinde gidererek camiye gelecek. Cami ve mescitlere gelecek vatandaşlarımızın yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri sağlanacak veya imkanlar nispetinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccade temin edilerek cemaatin kullanıma sunulacak.”

Vali Demirtaş, camilerde bireysel olarak veya cemaatle namaz kılacak herkesin maske kullanmasının zorunlu olduğunu belirterek cami ve mescit girişleri ile cami/ibadet alanı olarak belirlenen yerlere girecek tüm vatandaşların ellerini mutlaka dezenfekte etmeleri gerektiğini ve cemaatin sosyal mesafe kuralına uyarak fiziksel temastan mutlak surette kaçınması gerektiğini kaydetti.

Bu konuda cemaate gerekli bilgilendirme ile uyarıların müftülükler tarafından yapılacağını belirten Vali Demirtaş, “Biz de Adana Valiliği olarak belirlenen kurallara uyulmasını sağlamak amacıyla tüm çalışmaları ve denetimleri koordineli bir şekilde yürüteceğiz. Bu konuda Adanalı hemşehrilerimize kurallara titizlikle uyarak bizlere destek olacakları için teşekkür ediyorum.” dedi.