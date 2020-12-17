  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da çeşitli suçlardan aranan 18 zanlı yakalandı
Aktüel

Adana'da çeşitli suçlardan aranan 18 zanlı yakalandı

Polis denetiminde, maske takmadığı belirlenen 15 kişiye de ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:07:46 -
Adana'da çeşitli suçlardan aranan 18 zanlı yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da, çeşitli suçlardan aranması bulunan 18 zanlı polis denetiminde gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 65 noktada asayiş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirdi.

İş yerlerine yönelik tedbirlerle ilgili uyarılarda bulunan ekipler, polis araçlarından da anonslar yaptı. Maske takmadığı ve izolasyon kurallarına uymadığı belirlenen 15 kişiye ceza yazıldı.

Uygulamada, 1529 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrol edildi, 677 motosiklet ve elektirikli bisiklet denetlendi.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 18 kişi yakalandı, 4 çalıntı motosiklet ele geçirildi. 15 motosiklet trafikten men edilirken, 38 sürücüye toplam 52 bin 965 lira para cezası uygulandı.

Uygulamada kadınlara, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında hazırlanan broşürler de dağıtıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin yaptırım uyguladığı İsmail Demir'in makam odasında dikkat çeken görüntü
Gündem

ABD'nin yaptırım uyguladığı İsmail Demir'in makam odasında dikkat çeken görüntü

ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımının ardından Alman Büyükelçi ve beraberindeki heyet, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i ziyare..
Dünyanın beklediği aşıdan kötü haberler gelmeye devam ediyor
Sağlık

Dünyanın beklediği aşıdan kötü haberler gelmeye devam ediyor

ABD'nin Alaska eyaletinde, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı bir sağlık çalışanında alerjik reaksiyon gösterdi...
Tehlike büyüyor! Japonya'da bir eyalette daha kuş gribi paniği
Dünya

Tehlike büyüyor! Japonya'da bir eyalette daha kuş gribi paniği

Japonya'nın Kochi eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde daha kuş gribi salgını doğrulandı. Böylece ülkede salgından etkilenen eyaletlerin sayıs..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay