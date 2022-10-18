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Yerel Adana'da çamur yağdı
Yerel

Adana'da çamur yağdı

Adana'nın Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde toz bulutları yağışla birleşince çamur yağdı. Sürücüler, oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 13:51:00 -
Adana'da çamur yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Adana'nın Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde yağış etkili oldu.

Toz bulutları yağmurla birleşince araçlar ve balkonlar çamurla kaplandı. Oto galericiler ve oto yıkamacılar, çamurlu araçları temizleyerek mesaiye başladı.

 Oto yıkamacı Bahri Akçalı, ''Çamur yağınca araçlar kirlendi. Sabah erken saatlerie araçlar getirildi. Dün gece yağan yağmur ile tüm araçlar çamura bürünmüş halde'' dedi. 

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