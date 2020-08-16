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Aktüel

Adana'da birlikte yaşadığı kadını tehdit ettiği öne sürülen zanlı yakalandı

Şüphelinin evinde ruhsatsız 2 av tüfeği, dolu av tüfeği fişeği, mini tabanca, 2 kurusıkı tabanca ile bıçak ve kelepçe bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-16 12:02:37 -
Adana'da birlikte yaşadığı kadını tehdit ettiği öne sürülen zanlı yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadını tehdit ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Saimbeyli ilçesinde yaşayan S.E. imam nikahıyla birlikte yaşadığı M.U. tarafından tehdit edildiği, zanlının evinde silah ve bıçak bulundurduğu yönünde jandarmaya ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Saimbeyli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelinin evinde arama yapıldı.

Aramada, seri numarası silinmiş 2 ruhsatsız av tüfeği, 22 dolu av tüfeği fişeği, mini tabanca, 2 kurusıkı tabancayla buna ait 2 boş şarjör, bıçak ve kelepçe ele geçirildi.

Şüpheli M.U. güvenlik güçleri tarafından yakalandı.








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