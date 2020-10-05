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Aktüel Adana'da birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
Aktüel

Adana'da birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 12:09:35 -
Adana'da birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da birlikte yaşadığı kadını tabancayla vurularak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesindeki evlerinde dün resmi nikahsız birlikte yaşadığı Hülya Güllüce'yi (39), tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Abdullah K'nin (60) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

- Cenaze toprağa verildi

Öldürülen Hülya Güllüce'nin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri de tamamlandı.

Kadının cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84199 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında yaşayan S.N.K. (17) isimli genç kız, sabah silah seslerini duyup uyandığında annesi Hülya Güllüce'yi öldürülmüş halde bulmuştu.

Genç kızın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada kadının tabancayla vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden üç kurşunla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.

Polis ekipleri, Güllüce'yi öldürdüğü öne sürülen Abdullah K'yi, 100. Yıl Polis Merkezi yakınında yanında tabancayla yakalamıştı.




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