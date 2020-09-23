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Aktüel Adana'da bir günde 5 kişinin cep telefonunu çalan iki şüpheli tutuklandı
Aktüel

Adana'da bir günde 5 kişinin cep telefonunu çalan iki şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 10:20:41 -
Adana'da bir günde 5 kişinin cep telefonunu çalan iki şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da bir günde 5 kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddia edilen iki şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Kent merkezinde bir günde 5 kişinin cep telefonu, motosikletli iki kişi tarafından "kapkaç" yöntemiyle çalındı.

İhbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekip, yaptığı çalışmayla kimliğini belirlediği şüpheliler İ.C. (17) ve M.B'yi (17) evlerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Zanlıların yaklaşık 6 ay önce de bir günde 4 kişinin cep telefonunun aynı yöntemle çalınması olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanarak cezaevine gönderildiği ve bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki zanlı tutuklandı.

Şüphelilerin bir kadının cep telefonunu çalıp kaçma anı da bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


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