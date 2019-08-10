Adana'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. İddiaya göre, inşaat ustası Cengiz Yurt ile işçi Turgay Köroğlu arasında Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda, alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından ikili arasında çıkan bıçaklı kavgada, Yurt ve Köroğlu çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, ağır yaralı haldeki Turgay Köroğlu'nu bir özel hastaneye kaldırdı. Cengiz Yurt ise olay yerinde yapılan tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Köroğlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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