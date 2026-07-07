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Yerel Adana'da baraj gölünde kaybolan 8 yaşındaki Mervan 8 gün sonra hayatını kaybetti
Yerel

Adana'da baraj gölünde kaybolan 8 yaşındaki Mervan 8 gün sonra hayatını kaybetti

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Adana'da baraj gölünde kaybolan 8 yaşındaki Mervan 8 gün sonra hayatını kaybetti

Sarıçam'da piknikte serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren 8 yaşındaki Mervan Seylan, dalgıç polislerin müdahalesine rağmen 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

Piknik keyfi acı sona dönüştü

28 Haziran öğle saatlerinde Adana'nın Sarıçam ilçesinde acı bir olay yaşandı. Menekşe Mahallesi'ndeki Mangal Park kıyısında ailesiyle piknik yapan Mervan Seylan (8), serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan küçük çocuk gözden kayboldu.

İhbar üzerine dalgıç polisler harekete geçti

Ailesinin ihbarıyla bölgeye itfaiyesağlık ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler gitti. Gölde arama çalışması başlatan su altı polisi, kısa sürede çocuğa ulaştı ve kıyıya çıkardı.

Kalbi durdu, dakikalarca kalp masajı yapıldı

Kalbi duran Mervan Seylan'a sağlık ekipleri ve dalgıç polisler müdahale etti. Dakikalarca kalp masajı uyguladı. Yoğun çabanın ardından çocuğun kalbi yeniden çalıştı. Ekipler onu ambulansla hastaneye kaldırdı.

8 günlük yoğun bakım mücadelesi

8 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mervan Seylan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesi cenazeyi aldı. Mervan, toprağa verildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Olay nerede ve ne zaman meydana geldi?
Olay, 28 Haziran öğle saatlerinde Adana Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki Mangal Park kıyısında, Seyhan Baraj Gölü'nde gerçekleşti.

Mervan Seylan kaç yaşındaydı?
Küçük çocuk 8 yaşındaydı.

Mervan'ı kimler kurtardı?
Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Kalbi ne kadar süre sonra çalıştırıldı?
Dakikalarca süren kalp masajının ardından kalbi yeniden çalıştı.

Mervan kaç gün hastanede kaldı?
8 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayatını kaybetti.

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