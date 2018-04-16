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Adana'da baraj gölünde genç kızın cesedi bulundu

Seyhan Baraj Gölü'nde Gülcan Kırcılı'nın (16) cesedi bulundu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:41
Adana'da baraj gölünde genç kızın cesedi bulundu

Olay, Çukurova İlçesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Yürüyüş yapanlar suda hareketsiz duran cesedi görünce polisi aradı.

Olay yerine gelen ekipler, sudaki cesedin Gülcan Kırcılı'ya ait olduğunu saptadı. Ayrıca genç kıza ait kayaların üzerine bırakılmış okul çantası ve mont da bulundu. Ekipler, çantanın içerisinde ise genç kıza ait cep telefonu, cüzdan ile birlikte okul kitaplarını buldu.

Çevrede toplananlar, genç kızın cansız bedeninin sudan çıkarılmasını izleyerek cep telefonlarıyla görüntü çekti. Bazıları da polislerin çalışmasını ağlayarak izledi.

Bu sırada Kırcılı'nın öldüğünü öğrenen yaşlı bir kadın da "Benim oğlum da yıllar önce cinayete kurban gitti. Eşi tarafından öldürüldü. Ben bu kızın kaderine ağlıyorum" dedi.

Genç kızın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis, Kırcılı'nın ailesi ulaşmaya çalışıyor.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 15:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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