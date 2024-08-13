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Yerel Adana’da balkondan düşen doktor vefat etti
Yerel

Adana’da balkondan düşen doktor vefat etti

Yeniakit Publisher
2024-08-13 10:23:00 -
Adana’da balkondan düşen doktor vefat etti

Adana'nın Kozan ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan doktor Ahmet Turan Uyar, oturduğu apartmanın 3’üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan doktor Ahmet Turan Uyar, oturduğu apartmanın 3’üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Kozan'a bağlı Tufanpaşa Mahallesi Ladin sokak üzerinde akşam saatlerinde babasıyla birlikte oturduğu öğrenilen Dr. Ahmet Turan Uyar, (51) evinin balkonunda oturduğu sırada iddiaya göre dengesini kaybederek 3’üncü kattan beton zemine düştü. Dr. Uyar’ı gören çevredekileri, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Dr. Uyar’ın hayatını kaybettiği belirledi. Uyar’ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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