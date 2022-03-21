Adana'da ayağı kırılan polisi neden kimse konuşmuyor? Furkan Vakfı üyeleri 37 emniyet mensubunu yaraladı!

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Adana Valiliği'nden, sokağa çıkıp provokasyon yapan Furkan Vakfı'na ilişkin açıklama geldi. Açıklamada Alparslan Kuytul öncülüğündeki grubun emniyet güçlerine mukavemette bulunduğu ifade edildi.

Birkaç fotoğraf karesi ve video üzerinden Emniyet Teşkilatı'nın tamamını hedef alanlara cevap Adana Valiliği'nden verildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, orantısız güç kullanan polislerle ilgili işlem başlatıldığı belirtilirken, olayların perde arkası anlatıldı.

HDP'ye bile izin veren devlet başvursanız size vermez miydi?

Dün Adana'da terör sevici HDP'lilerin de Nevruz kutlamaları kapsamında bir etkinlik düzenlediği belirtilen açıklamada, "Aynı tarih ve zamanda bu nevruz etkinliğinin yapıldığı alanın çok yakınında bir yerde herhangi bir izin alınmaksızın Furkancılar tarafından da korsan etkinlik düzenlenmesi için taraftarlarına çağrıda bulunulmuştur. Yaklaşık 1500-2000 kişilik Furkan grubunun çağrısına uyan şahıslar saat 14.00’te ilimizin 9-10 noktasında toplanarak gruplar halinde yürümek istemişlerdir. Kendilerine bu etkinliğin yasa dışı olduğu ve dağılmaları konusunda yapılan uyarıları dikkate almadan korsan etkinliği yapma konusunda ısrarcı olmuşlardır." denildi.

Furkan Vakfı üyelerinin daha önce de izinsiz gösteri düzenlediği ve bu gösterilere defalarca müsamaha edildiği vurgulanan açıklamada, "Bu grup aylardan beri yasa dışı gösteri yürüyüşü yapmış, gruba her defasında müsamaha gösterilmiş ve hiçbir güç kullanılmamıştır. Ancak son dönemde yapılan eylemler kamu düzenini bozmaya şehirdeki günlük hayatı etkilemeye başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bir polisin ayağını kırdılar!

Furkan Vakfı üyelerine defalarca "dağılın" uyarısı yapıldığı hatırlatılan açıklamada, grubun emniyet güçlerine mukavemette bulunduğu ve olaylarda 37 polis memurunun yaralandığı da aktarıldı:

Yapılan etkinliğin yasa dışı olduğu hatırlatılıp dağılmaları hususunda yapılan uyarılara rağmen dağılmayan gruplara kademeli olarak müdahale edilmiş ve gruplar dağıtılmıştır. Dağılmamakta ısrar eden bazı gruplara şehrin çeşitli yerlerinde müdahale edilmiştir. Bu gruplar yapılan ikazlara uymadıkları gibi görevli polislere mukavemette bulunup saldırmışlar. Bu saldırı ve arbede sırasında 37 polis memurumuz çeşitli yerlerinden yaralanmıştır (bir memurumuzun ayağı kırılmıştır). İlgililerin dağılması için yapılan müdahale sırasında iki polis memurumuzun göstericilere orantısız güç kullanıldığı tespit edilmiş olup, konu ile ilgili soruşturma başlatılmıştır.