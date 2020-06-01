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Adana'da askere gidecek gençlere Kovid-19 testi

Yeniakit Publisher
2020-06-01 16:54:47 -
Adana'da askere gidecek gençlere Kovid-19 testi

ADANA (AA) - Adana'da askere alınacak gençlerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi için örnek alındı.

Kentte askere gitmek için başvuran gençler, birliklerine teslim olmadan önce Kovid-19 testinden geçmeleri için Seyhan Devlet Hastanesine yönlendirildi.

Hastane bahçesinde kurulan başvuru masalarında kayıtları alınan asker adaylarından daha sonra virüs testi için örnekler alındı.

Asker adaylarından Çetin Kaplan ve Mehmet Karakaş, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında kendilerinden örnek alındığını belirterek, hastaneye gelip işlemlerini yaptırdıklarını, olumsuzluk çıkmaması durumunda birliklerine telim olacaklarını söyledi.

Yoğun başvuru nedeniyle hastanenin güvenlik görevlileri zaman zaman sosyal mesafeye uyulması için uyarılarda bulundu.

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