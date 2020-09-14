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Aktüel Adana'da asayiş denetimlerinde aranan 125 kişi yakalandı
Aktüel

Adana'da asayiş denetimlerinde aranan 125 kişi yakalandı

Denetimlerde kalaşnikof, ruhsatsız 20 tabanca, 21 av tüfeği ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:10:00 -
Adana'da asayiş denetimlerinde aranan 125 kişi yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da çeşitli suçlardan aranan 125 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, 6-12 Eylül'de genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla uygulamalar yapıldı.

Denetimlerde kalaşnikof, ruhsatsız 20 tabanca, 21 av tüfeği, 96 mermi ve 115 kartuş, 5 kurusıkı tabanca, 5 kesici alet, çalıntı otomobil, 14 motosiklet ve 7 elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Ekipler, uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 125 kişiyi yakaladı.

Ayrıca, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı tespit edilen 15 iş yeriyle ilgili adli ve idari işlem yapıldı.


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