  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da ailesi ile tartışan kişi evini ateşe verdi

2020-04-22 22:55:41 -
Adana'da ailesi ile tartışan kişi evini ateşe verdi

ADANA(AA) - Adana'da ailesi ile tartışan kişi, evinin perdelerini ateşe verdi. Dumandan etkilenen şahıs hastaneye gitmeyi reddederken, ailesi çocuklarından şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan Mert E (20), anne ve babasıyla tartışmaya başladı.

Tartışma sonrası anne ve babasının evden dışarı çıkmasını fırsat bilen Mert E, evin perdelerini ateşe verdi.

Evin içinde dumandan etkilenerek baygınlık geçiren Mert E'yi bulunduğu yerden olay yerine gelen polis ekipleri dışarı çıkardı.

İlk müdahalesi olay yerindeki ambulansta yapılan Mert E, tedavisi için hastaneye gitmeyi reddetti. Mert E, ailesinin kendisinden şikayetçi olması üzerine polis merkezine götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kullanılamaz hale gelen evdeki yangın söndürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı