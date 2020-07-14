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Aktüel

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 06:05:14 -
Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

ADANA (AA) - Adana'da aile sağlığı merkezinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki Gülbahçesi-2 Aile Sağlığı Merkezinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve özel harekat polisleri çevrede uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Üst kattaki eve sıçramadan söndürülen yangın sonucu aile sağlığı merkezinde maddi hasar meydana geldi.

Olay yerinde inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının klima ünitesinden kaynaklandığını tespit etti.


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