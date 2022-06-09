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Yaşam Adana'da acılı tost yeme yarışması: Beşinci tostunu yerken bayıldı
Yaşam

Adana'da acılı tost yeme yarışması: Beşinci tostunu yerken bayıldı

Adana'da "1. Acılı Adana Tostu Yeme Yarışması" düzenlendi. Birinci olabilmek için kıyasıya yarışan müşterilerden biri beşinci tostunu yerken fenalaştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 10:31:00 - 2022-06-09 10:49:36
Adana'da acılı tost yeme yarışması: Beşinci tostunu yerken bayıldı

Adana'da 1’inci Acılı Adana Tostu Yeme Yarışması düzenlendi. Sosyal medyadan yapılan duyuruyla belirlenen 7 yarışmacıya hazırlanan acı tostlar, servis edildi. 1'i kadın, 6 yarışmacının kıyasıya mücadelesi, çevredeki vatandaşlar tarafından da görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Yarışmacılardan biri fenalaştı

Adana'da acılı tost yeme yarışması - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022

Yarışmacılardan İsa Çetinkaya, beşinci tostunu yerken fenalaşarak bayıldı. Çetinkaya’ya restoran çalışanları müdahale ederek su döküp ayıltmaya çalıştı. Çetinkaya, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çetinkaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Avrupa ve Ortadoğu'ya açılıyor

Yarışmaya ilişkin bilgi veren Mahmut Karaca, Adana tostunu gastronomi dünyasına tanıtmaktan mutlu olduklarını söyledi. Karaca, “Adana tostunu sadece Türkiye’ye değil, dünyaya duyurduk. Çok yakında Hollanda, Almanya ve Kuzey Irak şubelerimizi açacağız. Bu yarışmayı da her sene geleneksel hale getireceğiz. Fenalaşan yarışmacımıza geçmiş olsun diliyorum. Öğrendiğimize göre çok şükür sağlık durumu iyiymiş” diye konuştu.

Yarışmada 7 acılı Adana tostu yiyen Hakan Kısa birinci oldu. Kısa’ya para ödülü ve oyun konsolu verildi.

 

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