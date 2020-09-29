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Aktüel Adana'da 9'uncu kattan asansör boşluğuna düşen market çalışanı öldü
Aktüel

Adana'da 9'uncu kattan asansör boşluğuna düşen market çalışanı öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-29 22:10:37 -
Adana'da 9'uncu kattan asansör boşluğuna düşen market çalışanı öldü

ADANA (AA) - Adana'da bir market çalışanı, sipariş götürdüğü apartmanın 9'uncu katından asansöre binmek istediği sırada, kabinin gelmemesi nedeniyle boşluğa düşerek hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde yaşayan Murat Akol, evinin yakınındaki bir marketi arayarak sipariş verdi.

Market çalışanı Nail Polat (37), apartmanın 9'uncu katına asansörle çıkarak siparişi Akol'a teslim etti.

Bu sırada tekrar asansöre binmek isteyen Polat, kabinin bulunmadığını fark edemeyerek boşluğa düştü.

Akol'un ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Polat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Polat'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


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