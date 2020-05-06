  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da 82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-06 10:01:26 -
Adana'da 82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerince bir tesiste 82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde kaçak akaryakıt olduğunu belirledi.

Tesise operasyon düzenleyen ekipler, plastik tanklarda kaçak üretildiği tespit edilen 82 bin 700 litre akaryakıt buldu.

Şüpheli F.S. gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı