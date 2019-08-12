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Adana’da 79 acemi kasap kendini kesti

Kurban Bayramı’nın 1.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:32
Adana’da 79 acemi kasap kendini kesti

Kurban Bayramı’nın 1. gününde 79 acemi kasap, elini, kolunu, bacağını keserek hastanelere başvurdu.


Kurban Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar, bayram namazının ardından, kurban kesip dini vecibelerini yerine getirmek için belediyelerin belirlediği ve kendilerinin belirlediği kurban kesim alanlarına gitti. Bazı vatandaşlar ise evlerinin bahçesinde ya da arazilerde kurbanlarını kesti. Bu yıl, geçen yıllara nazaran sokakta kesimin pek yapılmadığı görüldü. Vatandaşlar, bayram öncesi aldıkları büyük ve küçükbaş hayvanları, ya belediyenin belirlediği noktalarda kasaplara kestirdi, ya da kendileri kesti.


Bu yıl kurban kesimi sırasında yine Adana’da bildik görüntüler yaşandı. Kurbanlıkları keserken çok sayıda kişi yaralandı. Kimi elini, kimi kolunu, kimi ise bacağını keserken, bazı vatandaşlar da kurbanı yüzme ya da parçalama sırasında yanındakilerin kullandığı bıçakla yaralandı. Adana’da bayramın ilk gününde 79 kişi kamu ve özel hastanelerine başvuru yaptı. Yaralıların tamamına ayakta müdahale edildi.


Türkiye genelinde ise 7 bin 364 kişinin, kesici alet yaralanması ya da hayvan darbelerine maruz kaldıkları gerekçesiyle hastanelere başvurduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:32
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