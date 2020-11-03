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Aktüel Adana'da 7 kapkaç olayının şüphelisi iki kardeş tutuklandı
Aktüel

Adana'da 7 kapkaç olayının şüphelisi iki kardeş tutuklandı

Zanlıların, bir kişinin cep telefonunu görüşme yaptığı sırada elinden alıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 09:47:58 -
Adana'da 7 kapkaç olayının şüphelisi iki kardeş tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da 7 kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen iki kardeş tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde 21-31 Ekim'de 6 kişinin cep telefonu motosikleti iki kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbarlar üzerine çalışma başlatarak, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden iki şüphelinin eşkalini tespit etti.

İlçenin farklı bölgelerinde önlem alan ekipler, Akkapı Mahallesi'nde de bir kişinin daha cep telefonunun motosikletli iki kişi tarafından aynı yöntemle çalındığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin kaçış istikametinde araştırma yapan ekipler, eşkale uygun 2 kişiyi Yeşilyuva Mahallesi'nde motosikletle seyir halinde fark edip takibe aldı.

Ekip, takip sonucu şüpheliler İ.S. (17) ve kardeşi B.S'yi (14) yakaladı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, caddede yürürken motosikletli iki kişinin arkasından yaklaştığı G.B'nin (38), sürücünün arkasındaki zanlı tarafından görüşme yaptığı cep telefonunun çalınması ve zanlıların olay yerinden kaçması yer alıyor.

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