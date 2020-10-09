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Aktüel Adana'da 5 motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Aktüel

Adana'da 5 motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:13:12 -
Adana'da 5 motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da 5 motosiklet çaldığı gerekçesiyle güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, son bir ayda kent merkezinde park halindeki 5 motosikletin çalındığı ihbarları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, olay yeri yakınlarındaki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerden şüphelinin Ramazan U. (24) olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı çalıntı motosikletlerden biriyle seyir halindeyken yakaladı.

Ramazan U, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının çalmak istediği motosikleti çalıştıramayınca yol kenarında koltuk ve direksiyonunu bezle temizleyip ayrıldığı görülüyor. Başka bir görüntüde de şüphelinin park halindeki motosikleti çalıştırıp uzaklaşması yer alıyor.

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