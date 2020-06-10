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Adana'da 4 kişinin yaralandığı kavganın 5 şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 09:53:37 -
Adana'da 4 kişinin yaralandığı kavganın 5 şüphelisi tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da patates tarlasında başakçılar arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde 3 gün önce patates tarlasında başakçılar arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 4 kişiyi pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen 5 zanlının kimliğini tespit etti.

Ekipler, zanlılar Çetin (27), Veli (32) ve İbrahim G. (46) ile Hakan (19) ve İbrahim Y'yi (32) yakaladı.

Şüphelilerin olay günü sonradan tarlaya gelip karşı tarafın toplayıp çuvallara doldurduğu patatesleri almaya çalıştığı, bunun üzerine aralarında kavga çıktığı iddia edildi.

Gözaltındaki zanlıların haklarındaki suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 zanlı tutuklandı.

Dedepınarı Mahallesi'ndeki patates tarlasında 7 Haziran'da çiftçinin ürünlerini hasat etmesinin ardından toprak altında kalan ürünleri toplamak için bölgeye giden başakçılar arasında kavga çıkmıştı.

Pompalı av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada Leyla Y. (53), Emircan Y. (20), Ozan U. (20) ve Fırat Y. (40) yaralanmıştı.

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