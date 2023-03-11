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Gündem Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
Gündem

Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

Adana-Yüreğir'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 22:51:00 -
Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

Adana-Yüreğir'de 4 büyüklüğünde bir deprem kayda geçti.

Saat 22:35'te yaşanan depremin derinliği, 6.88 km olarak ölçüldü.

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