Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
Adana-Yüreğir'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Adana-Yüreğir'de 4 büyüklüğünde bir deprem kayda geçti.
Saat 22:35'te yaşanan depremin derinliği, 6.88 km olarak ölçüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Bakan Murat Kurum Türkiye'ye böyle duyurdu! İstanbul'da büyük dönüşüm başlıyor MSB de onayladı! O plan
Adana-Yüreğir'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Adana-Yüreğir'de 4 büyüklüğünde bir deprem kayda geçti.
Saat 22:35'te yaşanan depremin derinliği, 6.88 km olarak ölçüldü.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23