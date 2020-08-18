  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da 38 ton bozuk et ele geçirildi
Aktüel

Adana'da 38 ton bozuk et ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-18 12:59:51 -
Adana'da 38 ton bozuk et ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da bir depoda ele geçirilen 38 ton 920 kilogram bozuk et imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ve polis, birlikte merkez Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi’nde bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda, piyasa sürülmek üzere hazır bulunan 38 ton 920 kilo kaynağı belli olamayan bozulmuş et ele geçirildi.

Yakalanan etlerden, tek tırnaklı hayvanlara ait olup olmadığının belirlenmesi için inceleme yapmak üzere numune alındı.

Etler, zabıta ekiplerince imha edilmek üzere götürüldü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından depo sahibine, 5596 sayılı Kanun gereği, tarafından izlenebilirliğin sağlanamamasından dolayı 5 bin 570 lira, onaysız hayvansal ürünü depoda bulundurmaktan ise 13 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bylock'tan Joe Biden çıktı: TSK'dan kokular geliyor
Gündem

Bylock'tan Joe Biden çıktı: TSK'dan kokular geliyor

Küstahça ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi darbeyle tehdit eden ABD Başkan adayı Joe Biden’ın 15 Temmuz hain darbe girişiminden..
İsviçreli bankadan flaş altın açıklaması
Ekonomi

İsviçreli bankadan flaş altın açıklaması

Zürih merkezli Credit Suisse bankası, önümüzdeki yıl için altının ons fiyatı tahminini 1800 dolardan 2500 dolara yükseltti.

Erol Mütercimler'in dolar tahmini 'yok artık' dedirtti
Ekonomi

Erol Mütercimler'in dolar tahmini 'yok artık' dedirtti

Gündeme gelmek için türlü yolları deneyen Erol Mütercimler, bu kez dolar kuru üzerinden ilginç tahminlerde bulundu.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı