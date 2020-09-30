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Aktüel Adana'da 31 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Aktüel

Adana'da 31 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 10:06:58 -
Adana'da 31 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da 31 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cinayet, ruhsatsız silah bulundurma, tehdit ve yaralama suçlarından 31 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Fatih Ş'yi yakalamak için araştırma başlattı.

Ekip, yaptığı çalışmayla hükümlünün merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Yakalanan Fatih Ş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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