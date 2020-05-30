  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana’da 3 kilo esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı

Adana’da bir adreste 3 kilo 10 gram esrar ile 444 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 10:02:05 -
Adana’da 3 kilo esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı

Adana’da bir adreste 3 kilo 10 gram esrar ile 444 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklanırken 1’i kadın 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi’nde bulunan bir adres içerisinde uyuşturucu madde satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.


Ekipler, operasyon düzenlediği adreste yaptığı aramada 3 kilo 10 gram esrar ile 444 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1’i kadın toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadın R.B. (51) ile erkek M.Y. (20) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Ç.C.Ç.(22), M.B.(26), O.B.(27),E.K.(31) tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı