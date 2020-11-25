Adana'da 3 cinsel istismar şüphelisi yakalandı
ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, 3 cinsel istismar zanlısı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir çocuğa cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla aranan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde 3 ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatlı av tüfeği, 90 fişek, kurusıkı tabanca ve 26 gram kenevir ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.