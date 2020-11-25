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Aktüel Adana'da 3 cinsel istismar şüphelisi yakalandı
Aktüel

Adana'da 3 cinsel istismar şüphelisi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:23:32 -
Adana'da 3 cinsel istismar şüphelisi yakalandı

ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, 3 cinsel istismar zanlısı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir çocuğa cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla aranan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde 3 ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatlı av tüfeği, 90 fişek, kurusıkı tabanca ve 26 gram kenevir ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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