  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da 2 polisin hayatını kaybettiği trafik kazası davasında karar
Aktüel

Adana'da 2 polisin hayatını kaybettiği trafik kazası davasında karar

Yeniakit Publisher
2020-10-23 15:25:13 -
Adana'da 2 polisin hayatını kaybettiği trafik kazası davasında karar

ADANA (AA) - Adana'da, 10 yıl önce 2 polis memurunun özel otomobille metro istasyonu yaya alt geçidinin girişindeki merdivenlerden yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili haklarında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" iddiasıyla dava açılan tutuksuz 8 sanık, 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, polis memurları İsmail Özder ve Emre Gildir'in yaşamını yitirmesiyle ilgili haklarında dava açılan tutuksuz 8 sanık katılmadı. Sanıkların avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların yapımı ve denetiminden sorumlu oldukları istasyon inşaatı girişinde gerekli tedbirleri almadıklarını belirtti. Proje müdürü Metin K, kontrolörler Mehmet Ö, Gökhan İ, inşaat mühendisleri Celal K, Engin S, Bahattin A. ile elektrik mühendisi Suat T. ve işletme mühendisi Ömer E'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep eden cumhuriyet savcısı, sanıkların mesleklerinden de bir süre men edilmelerini istedi.

Mahkeme heyeti, 8 sanığı "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca sanıkları 6 ay mesleklerini yapmaktan da men etti.

- Olay

Mavi Bulvar'dan Mücahitler Caddesi'ne giden, polis memuru İsmail Özder (37) idaresindeki 01 UM 074 plakalı otomobil, 15 Aralık 2010'da yoldan çıkarak Fatih Metro İstasyonu yaya alt geçidinin girişindeki merdivenlerden yuvarlanmıştı. Kazada İsmail Özder ile yanındaki meslektaşı Emre Gildir (27) yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından 2 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle dava açılmış, sanıkların aldıkları cezalar ertelenmişti. Dava hakiminin olayla ilgili "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla da suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturma sonunda, metro inşaatının kontrol firması görevlisi 8 kişi için de dava açılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sisi, Esed ve Netanyahu… İlker Başbuğ ağzındaki baklayı çıkardı
Siyaset

Sisi, Esed ve Netanyahu… İlker Başbuğ ağzındaki baklayı çıkardı

Türkiye’nin bölgede kurduğu ittifaklarla başarılı olamayacağını düşünen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, binlerce sivili katleden Mısı..
Türkiye Almanya'da camiye yapılan polis baskınını kınadı
Gündem

Türkiye Almanya'da camiye yapılan polis baskınını kınadı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınına ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu çi..
Putin, işgalci Ermenistan'la Azerbaycan'ı bir gördü!
Dünya

Putin, işgalci Ermenistan'la Azerbaycan'ı bir gördü!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silah yardımı gönderdiği işgalci Ermenistan ile Azerbaycan'ı eşit gördü. Öte yandan Ermenistan'a silah ..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay