Adana'da 2 çocuğunu okula götüren anneye 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü çarptı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 2 çocuğunu motosikletle okula götüren Selin İnan'a (28), 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü S.K.'nin kullandığı 3 tekerlekli motosiklet çarptı. Geçtiğimiz çarşamba günü Levent Caddesi'nde meydana gelen kazada anne yaralandı, çocukları büyük korku yaşadı.

İnan, sabah çocuklarını okula götürmek için motosikletiyle caddede ilerlerken S.K. hatalı dönüş yaparak motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve çocuklarının bulunduğu motosiklet önce direğe çarptı, ardından yere devrildi. O anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

Ambulans yerine eşine haber verdi

Kazanın ardından İnan, ambulans ve polis ekiplerini aramak yerine eşine haber verdi. Eşinin olay yerine gelmesinin ardından İnan ve 2 çocuğu hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan anne ile çocukları daha sonra taburcu edildi.

Önce zarar karşılama sözü, ardından "biz aşiretiz" tehdidi iddiası

İddiaya göre S.K.'nin ailesi, kazanın ardından akşam saatlerinde İnan ailesinin yanına gelerek "Zararınızı karşılayacağız, şikayetçi olmayın" dedi; aile de bu söz üzerine şikayetçi olmadı. Yine iddiaya göre karşı taraf 1 gün sonra, "Zararınızı karşılamayacağız. Gidin nereye şikayet ederseniz edin, biz aşiretiz" diyerek aileyi tehdit etti.

Selin İnan bunun üzerine karakola giderek şikayetçi oldu.

"Ehliyetsiz insanlarla aynı yola çıkıyoruz"

Yaşadıklarını anlatan İnan, "Yolumda giderken genç bir kız bana çarptı. Sonra eşim geldi hastaneye gittik. Kaburgamda çatlak olduğunu, kaslarımda ezilme olduğunu söylediler. Çocuklarım 3 gündür ağlıyor. Emniyete de bildirdim" dedi.

Okul yolunun güvenliğinden duyduğu kaygıyı da dile getiren İnan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradaki okul yolu bizim için çok tehlikeli. Ehliyetimiz, ruhsatımız olmasına rağmen ehliyetsiz insanlarla aynı yola çıkıyoruz. Biz onlarla aynı yola çıkmak istemiyoruz. Bizi bir de tehdit ettiler. 17 bin lira motosikletimde zarar var. Şikayetçiyim."