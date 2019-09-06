0553 313 94 23

Adana’da 17 bin 500 aileye evde bakım hizmeti

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, Adana’da bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi 17 bin 500 aile için evde bakım hizmeti verdiklerini söyledi.

06 Eylül 2019 Cuma 11:33
Adana’da 17 bin 500 aileye evde bakım hizmeti

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, Adana’da bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi 17 bin 500 aile için evde bakım hizmeti verdiklerini söyledi.


Biz de Varız Destekleme Derneği üyeleri bu ayki toplantılarında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç ile yardımcısı Şemsi Dayı’yı konuk ederek, kurum hakkında bilgi aldılar. Dernek üyeleri Eylül ayı ve sonrasında hayata geçirecekleri projeleri değerlendirdiler. Derneğin toplantısına katılan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, daha çok dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, şiddet mağdurları ile ihmal ve istismara uğramış çocukların, birilerinin dokunmasına ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Kendilerinin de bu yönde kurum olarak büyük destek verdiklerini anlatan Koç, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı özel bakım merkezleri, yaşam evleri gibi hizmetleri hayata geçirdiklerini söyledi. Koç, Adana’da bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi 17 bin 500 aile için evde bakım hizmeti verdiklerini ifade etti. Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi olarak şiddet mağduru kadın ve çocuklarla ilgili tüm davalara müdahil olduklarını da kaydeden Koç, bu konudaki hassasiyetlerini dile getirdi.


Biz de Varız Destekleme Derneği Başkanı Esin Parlak ise şiddet mağduru kadın ve çocukların yanı sıra tüm dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek bu konularda her türlü desteği vermeye ve işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika'dan güvenli bölge açıklaması! Çıkarlarımıza hizmet etmez
    1. Amerika'dan güvenli bölge açıklaması!..
    2. Adalet Bakanı Gül: "İnfazın..
    3. Mermer bloğundan kopan parçaların..
    4. Adalet Bakanı Gül: ”FETÖ elebaşının..
    5. İçişleri Bakanı Soylu: "Yenikapı’da..
    6. Adalet Bakanı Gül: ”Nafaka konusunda..
    7. Adalet Bakanı Gül: "(Kadına şiddet)..
    8. (Özel) 6 kıtadan onlarca ülkeden..
    9. Mahallebaşı ‘DAP Semt Kütüphanesi’..
    10. Adalet Bakanı Gül: ”İnfaz süreleri ile..
    11. Adalet Bakanı Gül: ”Meclise gelecek..
    12. Adalet Bakanı Gül: ”İdam Meclis’in..
    13. THK’dan müdürlerine plaket
    14. Adalet Bakanı Gül: "İnfazla ilgili..
    15. Burhaniye’de çöplük yangını
    16. Bafetimbi Gomis'ten Falcao itirafı!..
    17. Yalova’da tarihî eser operasyonu
    18. En az 300 baz puan için şartlar uygun!..
    19. Küçükçekmece’de 300 öğrenciden 250..
    20. Kaftancıoğlu'nun yargılandığı dava
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!