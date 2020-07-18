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Aktüel

Adana'da 165 şişe sahte içki ve 150 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-18 10:36:55 -
Adana'da 165 şişe sahte içki ve 150 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da 165 şişe sahte içki ve 150 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen polis, 165 şişe sahte içki, 150 litre kaçak etil alkol, 250 sahte içki şişesi bandrolü, 150 içki şişesi kapağı ve 110 boş şişe ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli A.Ç. emniyete götürüldü.

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