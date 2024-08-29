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Yerel Adana'da 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Yerel

Adana'da 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-08-29 10:53:00 -
Adana'da 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Gazipaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde devriye görevi gerçekleştiren Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ramazan Çur'u durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Ekipler, yaptıkları kontrolde Çur'un "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.

Çur, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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