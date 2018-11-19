0553 313 94 23

Adana'da 15 aylık bebeğini öldüren anneden kan donduran sözler!

15 aylık bebeğini döverek öldüren genç kadın, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:33
Adana'da 15 aylık bebeğini öldüren anneden kan donduran sözler!

17 Kasım Cumartesi günü merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Aysel Y. (23) iki yıl önce dini nikahla evlendiği İlhami Korkmaz'dan (48) dünyaya gelen 15 aylık kızı Emine Korkmaz'ı döverek öldürmekten gözaltına alındı. 

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürülerek sorguya alınan genç kadının cinayeti eşinin eve gelmeyip, kendilerine bakmamasından dolayı psikolojisi bozulduğu için işlediğini söyleyerek, "Kocam benimle ve evle ilgilenmiyordu ona ders vermek, canını acıtmak için bebeğimi öldürdüm. Ancak kendime geldiğimde kendi canım çok yanıyordu" dediği öğrenildi.

Genç kadın, ifadesinin alınmasının ardından ağlayarak gittiği adliyede savcıya da ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Tutuklanan Aysel Y., daha sonra Mersin'in Tarsus ilçesindeki kadın cezaevine götürüldü.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Mahallesi'nde de 21 Ekim günü kocasıyla tartışan ve yine onun canını yakmak isteyen Selma C. isimli bir genç kadın 3 çocuğunun boğazını keserek öldürmüş kendisi de intihar girişiminde bulunmuş ancak kurtarılmıştı.

Her iki olayda da kadınların kocalarının canını yakmak için çocuklarının canına kıydığı görüldü. Kadın, tedavisinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 09:33
  1. Mersin
  2. Adana
  3. cinayet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bedelli askerlikte celp ve sevk tarihleri açıklandı
    1. Bedelli askerlikte celp ve sevk..
    2. “Ortadoğu ve Körfez turizminin..
    3. Lüks sitede haşema skandalı
    4. Adana'da 15 aylık bebeğini öldüren..
    5. Demirtaş Diyarbakır'dan aday olacak..
    6. Adalet Bakanlığından başsavcılıklara..
    7. Skrtel ve Neustadter sezon sonu..
    8. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    9. Kira sertifikalarına talep yağdı
    10. Sabri Ülker Vakfı, beslenme..
    11. Ege Denizi 4 büyüklüğünde deprem ile..
    12. Kılıçdaroğlu: Bana kırgın olan kalmadı
    13. Hazine arazilerinin kiralanmasında son..
    14. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Mevlid..
    15. Katılım bankalarından 300 milyar..
    16. Mevlid Kandili için..
    17. Erdoğan strateji ekibini toplayacak!
    18. Taslak sunuldu! İşte fiyatları..
    19. "Daha önce yazmak istemedim" dedi,..
    20. Schiff: Suudi Arabistan dostumuz değil
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!
    Anket sonuçları yayınlandı! İşte İstanbul'da öne çıkan isim
    Anket sonuçları yayınlandı! İşte İstanbul'da öne çıkan isim
    ABD'den itiraf gibi açıklama! 'Savaş çıksa yeniliriz'
    ABD'den itiraf gibi açıklama! 'Savaş çıksa yeniliriz'

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı, 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı, 2 bin 500 TL cezası var
    Resmen tehdit ettiler! Bedeli ağır olacak
    Resmen tehdit ettiler! Bedeli ağır olacak