Adana'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Pakistan, İran ve Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, ilçede uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Ekipler minibüste yakaladıkları Pakistan, İran ve Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmeni, sınır dışı edilmek üzere Adana Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderdi. Göçmenlerin İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri, Yunanistan'a gitmek için insan kaçakçılarına biner dolar verdikleri öğrenildi.

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