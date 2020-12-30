Adana'da 13 iş yerinde kumar oynayan 121 kişiye para cezası

ADANA (AA) - Adana'da 13 iş yerinde kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 121 kişiye toplam 458 bin 325 lira ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde kumar oynandığını belirlediği 13 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında 3 kapısı bulunan bir iş yerinin penceresinden atlayarak kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

Ekipler, 3 kişinin de arasında olduğu 121 kişiye kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten toplam 458 bin 325 lira ceza kesti.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan da 13 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.