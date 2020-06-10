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Aktüel

Adana'da 11 şüphelinin yakalandığı uyuşturucu operasyonu helikopter kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:04:12 -
Adana'da 11 şüphelinin yakalandığı uyuşturucu operasyonu helikopter kamerasında

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 11 zanlının gözaltına alındığı operasyon, helikopter kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonun helikopter kamerasına yansıyan görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde, ekiplerin belirlenen adrese gelmesi ve özel harekat polislerinin şüphelilere yönelik operasyonu yer alıyor.

Çatılarda ve sokak girişlerinde güvenlik önlemi alan özel harekat polislerinin, adreslerde eğitimli köpeklerle arama yapması görüntüye yansıyor.

Polis, dün uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen 40 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti operasyon düzenlemiş, 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

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