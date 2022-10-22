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Yerel Adana'da 10'uncu kattan düşen avukat hayatını kaybetti
Yerel

Adana'da 10'uncu kattan düşen avukat hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, apartmanın 10'uncu katından düşen avukat yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 11:08:00 -
Adana'da 10'uncu kattan düşen avukat hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, apartmanın 10'uncu katından düşen avukat yaşamını yitirdi.

Döşeme Mahallesi'nde apartmanlarının bahçesinden gelen gürültü üzerine dışarıya bakan bina sakinleri, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti.

Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, yaşamını yitiren kişinin Adana Barosuna kayıtlı avukat Erdem Aktürk (32) olduğunu tespit etti.

Apartmanın 10'uncu katındaki dairenin balkonundan düşerek öldüğü belirlenen Aktürk'ün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekiplerinin, Aktürk'ün ölümüyle ilgili soruşturması sürüyor.

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