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Adana'da 107 düzensiz göçmen yakalandı

Adana'da polis ekiplerince, Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 107 düzensiz göçmen yakalandı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:23
Adana'da 107 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla Afganistan, Pakistan ve İranuyruklu 107 düzensiz göçmen yakaladı.

Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 107 kişiye toplam 195 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:23
  1. İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi
  2. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri
  3. düzensiz göçmenler
  4. İl Göç İdaresi Müdürlüğü
  5. Afganistan uyruklu
  6. Pakistan uyruklu
  7. İran uyruklu

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