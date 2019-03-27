Adana’da 31 Mart Yerel Seçimleri’nde 1 milyon 535 bin 332 seçmen Büyükşehir Belediye Başkanı, yaşadıkları ilçenin belediye başkanını, belediye meclis üyeleri ve muhtarları seçmek için sandığa gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Adana’da 1 milyon 535 bin 332 seçmen, sandığa gidecek. Önceki yerel seçimlerden bu yana seçmen sayısı 79 bin 110 arttı. Sandık sayısı ise 159 azalarak 4 bin 893 oldu.

Adana’da toplam 542 bin 125 seçmenin bin 627 sandıkta oy kullanacağı Seyhan, en fazla seçmen ve sandığın bulunduğu ilçe olurken, 272 bin 364 seçmen ve 843 sandıkla Yüreğir ikinci, 267 bin 788 seçmen ve 798 sandıkla Çukurova üçüncü oldu. Saimbeyli ise 47 sandık ve 11 bin 667 seçmen ile en az sandık ve seçmene sahip ilçe oldu.

İlçelere göre seçmen ve sandık sayıları ise şöyle:

İlçe adıSandık sayısıSeçmen Sayısı

Aladağ55 12 bin 670

Ceyhan385 111 bin 432

Çukurova 798 267 bin 788

Feke6513 bin 927

İmamoğlu6920 bin 534

Karaisalı83 16 bin 709

Karataş73 17 bin 546

Kozan32293 bin 385

Pozantı 55 15 bin 426

Saimbeyli 47 11 bin 667

Sarıçam 357 112 bin 333

Seyhan1627542 bin 125

Tufanbeyli 61 13 bin 83

Yumurtalık53 14 bin 343

Yüreğir 843 272 bin 364