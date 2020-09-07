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Gündem Adana Yüreğir'de silahlı kavga! 1 kişi yaralandı
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Adana Yüreğir'de silahlı kavga! 1 kişi yaralandı

Adana'da çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 04:24:00 -
Adana Yüreğir'de silahlı kavga! 1 kişi yaralandı

Verilen bilgiye göre, Adana merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Bulvarı'nda silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Silahlı kavganın yaşandığı yere gelen ekipler bir kişinin çıkan kavga sonucu tabanca ile vurulduğunu gördü. Yaralanan şahıs ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerini inceleyen polis ekipleri olay yerinde iki boş kovan buldu. Polis, yaralının ve olaya karışan kişi ya da kişilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.

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