Adana Yüreğir'de dolu yağışı yaklaşık 35 bin dönüm tarım alanında hasara yol açtı

Adana'nın Yüreğir ilçesini gece vuran dolu, başta turunçgil bahçeleri olmak üzere yaklaşık 35 bin dönüm tarım alanında hasar bıraktı. Yağış, saat 01.00 sıralarında Yunusoğlu bölgesinde başladı; yaklaşık 02.30'da Vayvaylı Mahallesi'nden sonra etkisini yitirdi.

Dolu; Yunusoğlu ile Vayvaylı'nın yanı sıra Sakızlı, Denizkuyusu, Taşçı, Doğankent, Şıhmurat, Sağdıçlı, Ağzıbüyük, Kapılı, Abdioğlu ve Havraniye mahallelerinde de etkili oldu.

Turunçgil bahçelerinde ciddi hasar

Limon, mandalina, greyfurt ve portakal bahçelerinde ciddi hasar meydana geldi; diğer tarımsal ürünler de zarar gördü. Hasar bahçelerle sınırlı kalmadı; işletme çatıları, araçlar, güneş enerjisi panelleri, tarımsal ekipmanlar ve açık alanda bulunan malzemelerde de hasar oluştu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bahadır Sezgin, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ile birlikte afet bölgesinde inceleme yaptı. Üreticilere TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın geçmiş olsun dileklerini ileten Sezgin, yaraların bir an önce sarılması için ivedilikle gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

"Çiftçimizin bu yükü tek başına taşıması mümkün değildir"

Doğan ise dolu afeti nedeniyle üreticilerin ciddi ekonomik kayıplarla karşı karşıya kaldığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. "Üreticimiz, hasattan elde edeceği gelirle banka ve Tarım Kredi borçlarını, işçi ücretlerini, zirai ilaç, gübre ve diğer girdi ödemelerini karşılamayı planlıyordu. Yaşanan afet sonrasında birçok çiftçimizin bu ödemeleri yapması imkansız hale geldi" diye konuştu.

Çiftçinin bu yükü tek başına taşımasının mümkün olmadığını belirten Doğan, talebini "Yetkililerden beklentimiz, afetten ağır şekilde etkilenen bölgemizin afet bölgesi kapsamında değerlendirilmesidir" sözleriyle dile getirdi.