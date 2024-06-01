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Gündem Adana yeni güne dev operasyonla uyandı
Gündem

Adana yeni güne dev operasyonla uyandı

Yeniakit Publisher
2024-06-01 10:29:00 -
Adana yeni güne dev operasyonla uyandı

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK adına 21 Mart ve 2 Nisan'da kentte yol kapatarak ateş yakan ve eylemlerinde molotofkokteyli ile el yapımı patlayıcı kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirledikleri adreslere operasyon düzenleyerek yasa dışı eylemlere katılan 38 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin cep telefonuyla kayda alıp sosyal medyada yayınladıkları görüntülerde, yüzlerini bezle gizleyen bir grubun, merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda molotofkokteyli attığı sırada motosikletli 2 kişinin son anda yanmaktan kurtulduğu, başka bir grubun da Obalar Caddesi'nde yaktığı ateşe attığı 2 el yapımı patlayıcının ardı ardına patladığı görülüyor.
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