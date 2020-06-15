Adana ve Ankara'da silahlı kavgalar

Olay, saat 01.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70001 Sokak üzerindeki dinlenme parkında meydana geldi. İddiaya göre, parkta R.T ve yanındaki 3 kişi ile buluşan Halil Baran Ç., bir müddet oturup, sohbet etti. Daha sonra R.T. ile Halil Baran Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.T., belindeki tabancasını çekip, Halil Baran Ç.'ye ateş açtı. Halil Baran Ç., silahtan çıkan kurşunlar ile kalçasından ve bacağından yaralanırken, R.T. ve 3 arkadaşı ile otomobillerine binip, kaçtı. Yaralı Halil Baran Ç., kendi imkanlarıyla yakındaki Seyhan Devlet Hastanesi'ne giderken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Hastanedeki tedavisi devam eden Halil Baran Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

R.T. ve üç arkadaşını bulmak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Ankara'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ozan Rehberi Caddesi üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, E.Y, kimliği belirlenemeyen bir kişiyi pompalı tüfekle yaraladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken, şüpheli E.Y. gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.